التشكيل - جودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش.. ومحمد إبراهيم أساسي مع البنك الأهلي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - طلائع الجيش ضد الأولمبي

يقود جودين شيكا هجوم طلائع الجيش أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويقام اللقاء على استاد جهاز الرياضة العسكري.

بينما يبدأ البنك الأهلي بمحمد إبراهيم في التشكيل الأساسي ويقود الهجوم الثنائي أسامة فيصل وياو أنور.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حارس المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.

بينما تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – ألفا بوبكر كيتا – محمد بسيوني.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – سيرجي أكا – أحمد النادري - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد تحقيق انتصارين متتاليين.

بينما طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

الدوري المصري طلائع الجيش البنك الأهلي
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