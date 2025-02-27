راديو ماركا: سيبايوس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين

يقترب داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد من الغياب عن الفريق لمدة شهرين تقريبا بسبب الإصابة.

داني سيبايوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض سيبايوس للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

واستبدل سيبايوس اضطراريا بسبب تأثره بالإصابة وخروجه باكيا من الملعب.

وكشف راديو ماركا عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية في السابق اليسرى وتأثر وتر القدم.

وأشار التقرير إلى أن مدة الغياب المتوقعة للاعب تصل إلى شهرين تقريبا.

وشارك سيبايوس في 30 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويغيب سيبايوس عن عدد من المباريات الهامة لفريق ريال مدريد إذ تأكد غيابه عن مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتليتكو مدريد.

كما يغيب عن مواجهتي ربع النهائي حال تأهل ريال مدريد.

وباستعراض أبرز المباريات التي يغيب عنها اللاعب كالآتي:

ريال بيتيس - 1 مارس - الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد - 4 مارس - دوري أبطال أوروبا

رايو فايكانو - 9 مارس - الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد - 12 مارس - دوري أبطال أوروبا

فياريال - 15 مارس - الدوري الإسباني

ليجانيس - 30 مارس - الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - 1 أبريل - كأس ملك إسبانيا

فالنسيا - 6 أبريل - الدوري الإسباني

9 أبريل - حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

ألافيش - 13 أبريل - الدوري الإسباني

16 أبريل - حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

أتليتك بلباو - 20 أبريل - الدوري الإسباني

خيتافي - 23 أبريل - الدوري الإسباني