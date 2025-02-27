مانشستر سيتي يعلن صفقة جديدة

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس انضمام الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشيفيري إلى صفوف الفريق.

كلاوديو إتشيفيري الذي أعلن سيتي ضمه من ريفر بليت في يناير 2024، على أن ينضم للسماوي في يناير 2025 تأخر في الانضمام للفريق.

وتأخر انضمام اللاعب الموهوب للفريق بسبب مشاركته مع منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

وقاد كلاوديو بلاده إلى المركز الثاني في البطولة، بعدما أحرز 6 أهداف في 9 مباريات جعلته ثاني هدافي البطولة.

وسيرتدي الموهوب الأرجنتيني القميص رقم 30 مع سيتي.

ووصل إتشيفيري إلى إنجلترا يوم الاثنين قبل أن يعلن النادي يوم الخميس انضمامه بشكل رسمي لفريق بيب جوارديولا.

وقال كلاوديو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى سعادتي بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف "كان حلمي اللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا واليوم أنا أقرب إلى هذا الحلم لأن مانشستر سيتي هو أحد أفضل الفرق في العالم، فهو لا يفوز بالألقاب فحسب بل يلعب كرة قدم مميزة".

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم 4 لاعبين جدد هذا الشتاء، بالإضافة إلى إتشيفيري.

فقد انضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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