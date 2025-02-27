الامتناع عن التدريبات لليوم الثالث.. لاعبو أسوان يطالبون بالحصول على مستحقاتهم

رفض لاعبو أسوان المشاركة في التدريبات لليوم الثالث على التوالي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

ومن المقرر استئناف مسابقة دوري المحترفين يوم 11 مارس المقبل.

واحتج لاعبو أسوان على تأخر صرف المستحقات والمكافآت المالية حتى الآن.

وتعاني إدارة أسوان من أزمة مالية منذ الموسم الماضي.

كما يعاني النادي من تعرض فريق كرة القدم لإيقاف القيد لفترتين.

ومن المقرر أن يواجه فريق أسوان نظيره الداخلية يوم الأربعاء 12 مارس المقبل.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل أسوان المركز الثامن برصيد 34 نقطة بقيادة هيثم الفيل المدير الفني.

وتولى هيثم الفيل المسؤولية بعد رحيل حسام عبد العال من الفريق.