تقرير: الاتحاد الآسيوي يرفض طلب النصر بشأن مواجهة الاستقلال الإيراني

الخميس، 27 فبراير 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوصل

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب نادي النصر بشأن ملعب مواجهة الاستقلال الإيراني.

وكان نادي النصر قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الآسيوي بإقامة مواجهة الاستقلال الإيراني في ملعب محايد لأسباب أمنية.

وأشارت صحيفة اليوم السعودية إلى أن الاتحاد الآسيوي قد رفض طلب النصر في حينه.

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ويحل النصر ضيفا على الاستقلال الإيراني مساء الإثنين المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف كل من الهلال وأهلي جدة.

وتواجه النصر أمام الاستقلال الإيراني في 3 مواجهات سابقة، حقق الفريق السعودي الانتصار في مرتين مقابل فوز لنظيره الإيراني.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 22 جولة.

وجمع النصر 47 نقطة حتى الآن وبفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة.

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