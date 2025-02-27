وكيل فيرمينو يرد على أنباء اقترابه من فلومينينسي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 12:48

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

رد نيني زيني وكيل روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة على التقارير التي تحدثت عن اقتراب لاعبه من الانتقال إلى فلومينينسي البرازيلي.

وكانت شبكة جلوبو البرازيلية كشفت خلال الفترة الماضية عن وجود تحركات من جانب مسؤولي فلومينيسي من أجل ضم فيرمينو في فترة الانتقالات الحالية.

وقال زيني في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "انتقال فيرمينو إلى فلومينينسي؟ لن أعلق على هذه الشائعات، ما يمكن قوله هو أن فيرمينو مرتبط بعقد مع أهلي جدة الآن".

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يذكر أن فترة الانتقالات الشتوية بالبرازيل تنتهي في 28 فبراير الجاري.

وأصبح فيرمينو خارج قائمة أهلي جدة المحلية بعد أن تعاقد النادي مع الجناح جالينو القادم من بورتو البرتغالي، وتسجيله بدلًا منه.

ويحاول نادي فلومينينسي تكرار ما حدث في انتقال نيمار لاعب الهلال إلى سانتوس البرازيلي في يناير الماضي، حسب شبكة جلوبو.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.

روبرتو فيرمينو أهلي جدة
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