غرامة على ساديو ماني في الدوري السعودي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم ساديو ماني مهاجم النصر بسبب ما حدث عقب لقاء الاتفاق.

وخسر النصر بنتيجة 2ـ3 من الاتفاق، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري السعودي يوم الجمعة الماضي.

وتم تغريم ماني بـ20 ألف ريال بسبب غيابه عن المقابلات الإعلامية في منطقة التصريحات عقب لقاء الاتفاق بالدوري السعودي.

كما غرمت اللجنة زميله محمد آل فتيل للسبب نفسه.

ويخالف ما فعله اللاعبان المادة 63- 2 من لائحة الانضباط والأخلاق، فيما لا يقبل القراران الصادران ضدهما الاستئناف، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وفي قرارين آخرَين لا يقبلان الاستئناف أيضًا، غرَّمت اللجنة النادي أهلي جدة 10 آلاف ريال، إثر تلقي 7 لاعبين من فريقه بطاقات صفراء خلال الفوز 2ـ0 على ضمك، ضمن الجولة الـ 21.

فيما فرضت على سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون، غرامة قدرها 20 ألف ريال، بسبب تصريحاته بعد تعادل فريقه مع الشباب 2ـ2 لحساب الجولة ذاتها.

وأثبتت اللجنة على الرشودي الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة، بالمخالفة للمادة 50-2، وحذّره القرار من تكرار الإساءة تجاه مسؤولي المباريات، فيما أشار القرار الصادر بشأن الأهلي إلى مخالفة المادة 54-1.