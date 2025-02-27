أحمد سليمان يكشف حقيقة تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان

الخميس، 27 فبراير 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفعيل بند شراء محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي بشكل رسمي.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

وتألق بنتايك مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ويلعب للقلعة البيضاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويشمل التعاقد بند أحقية الشراء لنادي الزمالك مقابل دفع مليون يورو.

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وكشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر: "لم يتم تفعيل بند شراء محمود بنتايك حتى الآن كما يشاع، لكن إن شاء الله سيحدث ذلك قريبا".

وأوضح "الصورة المتداولة في الوقت الحالي لبنتايك معي وهو يوقع على العقود، صورة قديمة وقت وصوله إلى مصر".

وسجل بنتايك هدف تعادل الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري الأسبوع الماضي.

ولعب بنتايك 18 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

وساهم بنتايك في ثلاثة أهداف إذ سجل هدفا وصنع اثنين آخرين.

ويلعب الزمالك أمام فريق زد في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صدارة الترتيب.

الزمالك الدوري المصري محمود بنتايك
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