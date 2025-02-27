محمد رمضان يتحدث عن موقف كولر وتغير إمام عاشور وقيد معلول وتجديد أكرم توفيق

تحدث محمد رمضان عن حقيقة موقفه من رحيل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.

ونفى المدير الرياضي بالأهلي شائعات الخصم من المستحقات المالية للجهاز الفني بعد التعادل أمام الزمالك.

وكل ما يلي على لسان محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي عبر القناة الأولى:

رحيل كولر؟

"حرس الحدود فريق مميز جدا هذا الموسم، ومحمد يوسف حقق نتائج جيدة مع الفريق، لكن الحمد لله ربنا وفقنا في اللحظات الأخيرة".

"لم يتحدث أحد داخل النادي الأهلي عن رحيل جهاز فني أو غيره من الشائعات، هي أمور تحدث من أجل التريند ولدينا متحدث إعلامي سيرد على مثل تلك الأمور مستقبلا ربما بعد أسبوع من الآن".

"حدث خصم مالي من مستحقات اللاعبين لكن كيف سيتم توقيع خصم على الجهاز الفني؟ هو أمر غير منطقي بالنسبة لي إذا لا ترغب في تواجد الجهاز الفني فالطبيعي هو تغييره وليس كما أشيع لإثارة الفوضى بتوقيع غرامة مالية عليه".

"كولر مدير فني ناجح وحقق نجاحات رائعة مع الأهلي منذ قدومه، منذ عام 2000 وحتى الآن يعتبر كولر أعلى مدرب في الأهلي".

"ربما يكون الأداء ليس الأفضل في الوقت الحالي لكن الأمر لا يستدعي تغيير المدير الفني، كولر ينافس بالأهلي بقوة في الوقت الحالي على لقب الدوري، ولأول مرة منذ فترة طويلة يضمن الأهلي تأهله في دوري الأبطال قبل الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا".

نجاح تدعيمات يناير

"تدعيمات الأهلي في يناير منذ قدومها وهي تسير بشكل جيد جدا، شاهدنا جراديشار وحاليا بنشرقي وكان هناك توفيق في التأقلم السريع مع الفريق".

"عدم احتفال بنشرقي بهدفه في الزمالك؟ مشهد إيجابي يُحسب له لأنه ممتن بالفترة التي قضاها مع الزمالك ورغم ذلك كان هناك إخلاص في الأداء مع الأهلي".

تحول إمام عاشور

"لست السبب في تحول شخصية إمام عاشور لضبط النفس والتركيز داخل الملعب فقط، نحن فريق عمل ولدينا معد نفسي على أعلى مستوى".

"الأجواء المحيطة به ربما كانت سببا في ذلك لكنه شخص طيب جدا ويُحسب له التحول في شخصيته للأفضل".

"بالفعل في مرحلة ما فكرت في الاعتذار عن عدم الاستمرار في الأهلي لكن هناك حدث تراجع وحاليا مستمر بشكل طبيعي".

"محمد شوقي إداري فني، هو نائب المدير الرياضي وليس مدير كرة، وسيكون إضافة قوية للنادي وهدفه تطوير قطاع الكرة في النادي وكمرحلة أولى مسؤول عن الفريق الأول".

معلول

"علي معلول له تاريخ كبير جدا في النادي الأهلي ومن وجهة نظري هو رقم 1 في تاريخ الأجانب بالأهلي خلال آخر 10 سنوات على الأقل، وإصراره ورغبته السبب في استمراره هذا الموسم".

"الأهلي تعامل بشكل جيد على الناحية المادية والطبية، وكان هناك اتفاق بينه وبين النادي بالعودة للفريق في ديسمبر".

"ما شاهدناه من إصرار ورغبة منحه فرص حتى نهاية الموسم".

موقف أكرم توفيق

"أكرم توفيق؟ بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن مستقبلهم بشكل معين هذا أمر موجود في كل مكان، وكل لاعب يحسب الأمر بطريقته الخاصة، لكن في رأيي الشخصي أن الذكرى والاستمرارية في المستقبل تكون للاعبين الأكثر وفاء".

"إذا حدث تراجع من أي لاعب أيا كان من هو أتمنى ألا يكون هناك قسوة ويتم مراعاة اللاعب، إذا تراجع أداء اللاعب أنا كنادي لن أجعله يستمر مجاملة وسأبحث تغييره، لذلك أتمنى أن يكون هناك توازن في الأمور عندما يبحث اللاعب عن مصلحته".

"هناك لاعبون كان لديهم مواقف سيئة جدا بالتهرب من النادي عند التجديد وأمور من هذا القبيل فعندما تأخذ كمشجع موقف منه سأوافقك الرأي في هذه الحالة، لكن ليس كل من يرحل عن النادي سيئا".

"من المفترض الجلوس مع اللاعبين لتجديد عقودهم قبل عامين من نهاية التعاقد ليكون الأمر أكثر هدوءا، لكن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يجعل اللاعب حزينا وهذا حقه، وهنا يكون الخطأ من إدارة الكرة والوحيد المُخلص للنادي بدون مقابل هو الجمهور".

"نشاهد محمد صلاح الآن وهناك شد وجذب بينه وبين إدارة ليفربول، لكن هل شاهدنا غضب جماهيري منه؟ هناك دعم للجماهير له لأنه يلعب بإخلاص حتى نهاية عقده".