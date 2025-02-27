الزمالك: اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع أي شخص يحاول إرهاب المسؤولين بشغب الجماهير

كشف أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن تحرك النادي لاتخاذ إجراءات قانونية.

وطالب ميدو بالاستمتاع بحضور الجماهير المصرية للمباريات والمنافسة الشريفة بين الأندية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لردع أي شخص أو أي مؤسسة تحاول أن ترهب المسئولين في اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو لجنة المسابقات بشغب الجماهير".

وتابع "ما حدث من بعض من مدمني إثارة الفتنة لن يمر مرور الكرام، نحن في دولة قانون وكلنا ثقة في المسئولين بإنهم لن يسمحوا لأي شخص بإعادتنا لأيام سوداء تأذينا وتضررنا منها جميعا".

وشدد "نريد أن يستمتع الجمهور المصري بحضور المباريات وبالمنافسة الشريفة بين الأندية وبأن يطمئن أولياء الأمور على أولادهم وبناتهم عند ذهابهم للمدرجات".

واختتم ميدو تصريحاته "وهذا لن يحدث إلا بمحاسبة مثيري الفتنة أي كان من يحتمون بهم.. مصر فوق الجميع".

ويواجه الزمالك فريق زد على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصدارة.