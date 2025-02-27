وسام أبو علي: سعيد بالعودة بعد الإصابة.. وخطوة بخطوة سأعود للقمة

أعرب وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي عن سعادته بعد العودة للمشاركة في المباريات بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وشارك أبو علي أساسيا مع الأهلي أمس الأربعاء أمام حرس الحدود لأول مرة بعد فترة من الإصابة.

وتعتبر تلك المباراة الثانية التي يشارك فيها أبو علي بعد الإصابة، إذ شارك كبديل أمام الزمالك في الجولة الماضية.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه على إنستجرام: "سعيد بالعودة للعب من جديد عقب التعافي من الإصابة".

واختتم "خطوة بخطوة سوف أعود إلى القمة قريبا".

وتغلب فريق الأهلي على حرس الحدود بهدف دون مقابل سجله أشرف بنشرقي في الوقت القاتل بالدقيقة 93.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع فريق بيراميدز الذي يواجه الاتحاد السكندري غدا الجمعة.

ويختتم الأهلي مشوار الدور الأول من الدوري الاستثنائي بمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل.

وينافس أصحاب المراكز التسع الأولى على لقب الدوري بنقاطهم كاملة من الدور الأول.

أما أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر يلعبون لتفادي الهبوط.