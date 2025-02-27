مواعيد مباريات الخميس 27 فبراير 2025.. الزمالك ضد زد ضمن 3 مواجهات في الدوري

يشهد اليوم الخميس استمرار منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات.

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الدوري المصري

يلعب فريق سموحة أمام المصري ضمن منافسات الجولة 16 في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1 في المباراة المقامة على استاد السويس الجديد.

وفي نفس التوقيت يحل البنك الأهلي ضيفا على طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الزمالك وزد على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

كرة يد

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة في ختام الدور الأول من المرحلة النهائية لدوري محترفين كرة اليد للرجال.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

المحترفون

يحل الوكرة ضيفا على الخور ضمن منافسات الدوري القطري في الرابعة إلا ربع عصرا، ويقود حمدي فتحي فريق الوكرة.

بينما يستضيف الريان بقيادة محمود تريزيجيه فريق العربي في تمام السادسة مساء.