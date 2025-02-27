مواعيد مباريات الخميس 27 فبراير 2025.. الزمالك ضد زد ضمن 3 مواجهات في الدوري

الخميس، 27 فبراير 2025 - 10:03

كتب : FilGoal

الزمالك - زد

يشهد اليوم الخميس استمرار منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
الأولى لـ زد.. الصباحي حكما لمواجهة الزمالك في الدوري كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري مؤتمر بيسيرو: لا أعرف سبب منع جماهير الزمالك من الحضور.. وقدمنا مباراة قوية ضد الأهلي لأول مرة.. الزمالك يعلن عقد مؤتمرا صحفيا لـ بيسيرو قبل كل مباراة وبثها مباشرة

الدوري المصري

يلعب فريق سموحة أمام المصري ضمن منافسات الجولة 16 في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1 في المباراة المقامة على استاد السويس الجديد.

وفي نفس التوقيت يحل البنك الأهلي ضيفا على طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الزمالك وزد على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

كرة يد

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة في ختام الدور الأول من المرحلة النهائية لدوري محترفين كرة اليد للرجال.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

المحترفون

يحل الوكرة ضيفا على الخور ضمن منافسات الدوري القطري في الرابعة إلا ربع عصرا، ويقود حمدي فتحي فريق الوكرة.

بينما يستضيف الريان بقيادة محمود تريزيجيه فريق العربي في تمام السادسة مساء.

الدوري المصري الزمالك زد
نرشح لكم
أحمد سليمان يكشف حقيقة تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان محمد رمضان يتحدث عن موقف كولر وتغير إمام عاشور وقيد معلول وتجديد أكرم توفيق الزمالك: اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع أي شخص يحاول إرهاب المسؤولين بشغب الجماهير وسام أبو علي: سعيد بالعودة بعد الإصابة.. وخطوة بخطوة سأعود للقمة الأولى لـ زد.. الصباحي حكما لمواجهة الزمالك في الدوري "احتراما لنفسي وللجماهير".. استقالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلي فاركو يرتقي 5 مراكز بثنائية ضد الإسماعيلي بنشرقي: بدايتي موفقة للغاية.. وجمهور الأهلي يقف مع الفريق في الحلوة والمرة
أخر الأخبار
وكيل فيرمينو يرد على أنباء اقترابه من فلومينينسي 42 ثاتيه | سعودي في الجول
جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ويسهب في الإشادة بفريقه بعد إسقاط توتنام 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - قبل القمة.. موقف الأهلي والزمالك في ترتيب المرحلة النهائية بـ الدوري 37 دقيقة | كرة يد
غرامة على ساديو ماني في الدوري السعودي 50 دقيقة | سعودي في الجول
أحمد سليمان يكشف حقيقة تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان 51 دقيقة | الدوري المصري
تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد رمضان يتحدث عن موقف كولر وتغير إمام عاشور وقيد معلول وتجديد أكرم توفيق ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي