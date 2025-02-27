ضربة جديدة بعد أبطال أوروبا.. إمبولي يطيح بـ يوفنتوس من كأس إيطاليا بركلات الترجيح

نجح إمبولي في الإطاحة بفريق يوفنتوس من ربع نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في ختام منافسات ربع النهائي.

ويصعد فريق إمبولي لمواجهة بولونيا في نصف النهائي، بينما طرفا نصف النهائي الآخر دربي بين ميلان وإنتر.

وافتتح المغربي يوسف مالح التسجيل لفريق إمبولي في الدقيقة 24.

ونجح خيفرين تورام في تسجيل التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 66 من صناعة كولو مواني.

وأهدر الثنائي دوسان فلاهوفيتش وكينان يلديز ركلتي ترجيح ليوفنتوس لينتصر إمبولي بنتيجة 4-2.

وكان يوفنتوس قد فقد مقعده في دوري أبطال أوروبا عندما خسر الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وخسر يوفنتوس وقتها أمام أيندهوفن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وتقام منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 2 أبريل في الذهاب بينما الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.