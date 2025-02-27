فينيسيوس القائد لأول مرة.. إندريك يسجل وريال مدريد يضع قدما في نهائي الكأس

الخميس، 27 فبراير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

بيلينجهام مع إندريك

وضع ريال مدريد قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز ذهابا على حساب ريال سوسيداد بهدف نظيف في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد البرازيلي إندريك في الدقيقة 19 بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام أدت لانفراد مهاجم الفريق بالمرمى.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في الأول من إبريل القادم.

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ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما بأربعة أهداف لكل فريق.

وارتدى فينيسيوس شارة قيادة ريال مدريد للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق الملكي.

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بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض وسط تألق من لونين حارس مرمى الفريق الملكي الذي تصدى لتسديدة قوية من النجم الياباني كوبو في الدقيقة الرابعة.

وشهدت الدقيقة 19 الهدف الأول لريال مدريد بعد استخلاص فينيسيوس للكرة على حدود منطقة جزاء ريال مدريد ليسلم الكرة لبيلينجهام الذي مرر كرة طويلة لإندريك المنفرد بالمرمى ليسجل الهدف الأول.

وأضاف قائد سوسيداد ميكيل أويارزابال هدفا في الدقيقة 27 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن سدد ضعيفة ليتصدى لها لونين.

وتألق الإسباني أليكس ريميرو حارس سوسيداد بالتصدى لكرة خطيرة من فينيسيوس من داخل منطقة الجزاء.

ورد لونين بتألق جديد بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من أندر بارينيتشيا لتتحول الكرة إلى ركنية.

ونال راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد بطاقة صفراء في الدقيقة 45 لتهاجمه جماهير ريال سوسيداد، ليقرر الحكم إيقاف المباراة بسبب الهتافات العنصرية، قبل أن يستأنف اللعب مجددا بعد مرور 3 دقائق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني واصل لونين التألق وتصدى لتسديدة من أويارزابال.

وكاد إندريك أن يضيف هدفا جديدا في الدقيقة 51 بتسديدة قوية لولا العارضة التي منعت الهدف الثاني.

وتألق أليكس ريميرو حارس سوسيداد بالتصدى لتسديدة بيلينجهام القوية لتتحول إلى ركنية.

وأجرى أنشيلوتي تبديلان في الدقيقة 84 بنزول إبراهيما دياز ورودريجو بدلا من فينيسيوس وأردا جولر، وسط اندهاش النجم البرازيلي من قرار خروجه.

وفي الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضائع، سقط داني سيبايوس مصابا ليخرج باكيا بعد التحام مع كوبو.

وأطلق الحكم صافرة النهاية وسط اعتراضات من لاعبي ريال سوسيداد الذين طلبوا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة لصالح كوبو.

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