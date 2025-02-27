بسبب العنصرية.. تقرير يكشف تفاصيل إيقاف مباراة سوسيداد وريال مدريد

الخميس، 27 فبراير 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

الحكم مع أنشيلوتي والمدرب إيمانول ألجاوسيل

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن سبب إيقاف مباراة ريال سوسيداد أمام ريال مدريد المقامة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوقف الحكم سانشيز مارتينيز المباراة في الدقيقة 45 لمدة 3 دقائق بسبب الهتافات العنصرية في الملعب من جانب جماهير سوسيداد.

وذكرت صحيفة ماركا أن جماهير سوسيداد هتفت "يموت أسينسيو"، وذلك بعد تدخل اللاعب العنيف ضد أندر بارينيتشيا لاعب سوسيداد وتحصله على بطاقة صفراء.

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وتوجه داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، يتبعه فينيسيوس للحديث مع الحكم بشأن الهتافات العنصرية ضد زميلهما.

وتحدث الحكم مع قائدي الفريقين فينيسيوس كابتن ريال مدريد في مباراة اليوم، وميكيل أويارزابال كابتن ريال سوسيداد.

واتجه الحكم إلى جانب الملعب ليتحدث مع مدربي الفريقين إيمانول ألجاوسيل، وكارلو أنشيلوتي بالإضافة للأمن المتواجد في الملعب.

وقام أويارزابال قائد سوسيداد بمطالبة الجماهير بالهدوء.

وطالبت الشاشة الرئيسية في الملعب، الجماهير بإيقاف الهتافات العنصرية "لا للهتافات العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح، شجع ودعم الفريق مع احترام المنافس"، باللغتين الإسبانية والباسكية (لغة منطقة إقليم الباسك).

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف سجله إندريك بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 1 إبريل القادم.

وتعادل برشلونة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف النهائي الآخر بأربعة أهداف لكل فريق.

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