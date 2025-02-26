كرة طائرة - الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي الدوري بعد تخطي سموحة

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 23:56

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

حسم فريق الأهلي مقعده في نصف نهائي بطولة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة.

وتغلب فريق الأهلي على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وبات الأهلي ثالث المتأهلين لنصف النهائي بعد تأهل كل من بتروجت والاتحاد السكندري.

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بينما ينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش لملاقاته في نصف النهائي.

ويتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباريات لتقام مباراة فاصلة بين الفريقين مساء الجمعة.

وتُلعب مباريات ربع النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

وكان الأهلي قد تقدم في النتيجة بالفوز بأول شوطين بنتيجة 25-16 و25-18.

بينما قلص سموحة الفارق بعدما حصد الشوط الثالث بنتيجة 24-26.

وحسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 26-24.

كرة طائرة الأهلي
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