الأولى لـ زد.. الصباحي حكما لمواجهة الزمالك في الدوري

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

محمد صباحي - فيوتشر - الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام زد ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك فريق زد على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء غدا الخميس.

ويدير محمد الصباحي طاقم تحكيم مواجهة الزمالك أمام زد.

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وتعتبر تلك المباراة هي الخامسة لمحمد الصباحي هذا الموسم في الدوري، وكانت آخر مباراة أدارها بين البنك الأهلي والاتحاد في الجولة 15 وانتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة مباراة الزمالك أمام زد كالآتي:

حكم ساحة: محمد الصباحي

حكم مساعد 1: محمد عزازي

حكم مساعد 2: وائل شعبان

حكم رابع: أسامة إسماعيل

حكم فيديو: مصطفى الشهدي

حكم فيديو مساعد: صبحي العمراوي

ويدير محمد الصباحي المباراة الأولى في مسيرته لفريق زد، بينما سبق وأدار 25 مباراة لفريق الزمالك.

وخلال 25 مباراة نجح الزمالك في تحقيق الفوز 17 مرة تحت إدارة الصباحي بينما تعادل 5 مرات وخسر في 3 مناسبات.

وتود آخر مباراة أدارها الصباحي لفريق الزمالك في أغسطس 2023 والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق فيوتشر.

الدوري المصري الزمالك زد محمد الصباحي
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