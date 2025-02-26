اليوم السعودية: الهلال يستهدف ضم أوسيمين ضمن تدعيمات كأس العالم للأندية

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

يستهدف الهلال السعودي ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي المعار إلى جالاتا سراي التركي.

فيكتور أوسيمين

النادي : جالاتا سراي

الهلال

ويسعى فريق الهلال السعودي لتدعيم صفوفه ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أمريكا.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن رغبة الهلال في ضم أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وخاض أوسيمين هذا الموسم 26 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 25 هدف.

إذ نجح أوسيمين في تسجيل 20 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

الدوري السعودي فيكتور أوسيمين كأس العالم للأندية
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