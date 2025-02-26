"احتراما لنفسي وللجماهير".. استقالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلي

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي استقالته من منصبه ووجه رسالة إلى جماهير الدراويش.

وخسر الإسماعيلي على ملعبه أمام فاركو بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

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وجاء بيان محمد جمال عضو مجلس الإسماعيلي كالآتي:

"جمهور النادي الإسماعيلي، أعلن أنني أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي احترامًا لنفسي واحترامًا لجماهير النادي، ونفورًا من أفعال رئيس النادي المستمرة في تشتيت قوة المجلس وتفريقه، وبدلاً من محاولاتنا جميعًا لإيجاد حلول للخروج من الأزمات المتلاحقة للنادي، إلا أننا كمجلس إدارة تفرغنا للقضايا والإيقافات".

"واستطاع رئيس النادي أن يشتت عملنا للتنكيل ببعض لخدمة أهوائه الشخصية بدلًا من أن يكون عملنا من أجل مصلحة النادي الإسماعيلي وحل أزماته".

|وليعلم الله كم كنت مخلصًا وأمينًا على النادي الإسماعيلي رغم كل ما تعرضت له من انتقادات وتجريح، ولكنني لم أنساق وراءها".

"وأعلن أنني مستمر في ملاحقة رئيس النادي ومعاونيه في كل ما تسبب به هؤلاء من أزمات عن عمد أو غير عمد، من أزمة إيقاف القيد التي أثبت شخصيًا بالقانون في اجتماعات المجلس وفي شكوى منفصلة للجهة الإدارية مخالفة رئيس النادي للوائح وتسببه الواضح والصريح في تلك الأزمة منفردًا، وعدد آخر من الأزمات والشبهات التي لن أتقاعس في مطالبة الجهات المعنية بالتحري والتقصي واتخاذ اللازم فيها".

"لم نتمكن من تلبية طموحات الشارع الإسماعيلي، ولم تكن القضايا والديون وحدها العائق، بل ساعدهم رئيس النادي وأمين الصندوق بطريقة إدارتهما وتفردهما بالقرارات بشكل جعل النادي في هذا الوضع".

"الاستمرار في وضع المسؤولية دون أن يكون لك قرار هو شيء من العبث، ومواصلة العبث جريمة".

"وأخيرًا، أعتذر لكل من وثق بي وتفائل بوجودي بالخير عن عجزي وقلة حيلتي، وأدعو الله أن تتحسن الأمور ويصبح الفريق في وضعية أفضل في قادم الأيام".

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