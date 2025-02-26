الاتحاد السعودي والجبلين يستنكران ما بدر من الحارس ضد حكم مباراة العدالة

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

الجبلين - العدالة

أصدر نادي الجبلين السعودي بيانا يستنكر فيه ما بدر من حارسه البرازيلي مارسلو كارني في حق الحكم ممدوح آل شهدان في مباراة العدالة بدوري الدرجة الأولى.

وانتهت المباراة بفوز العدالة بنتيجة 2-1.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء اعتداء الحارس على الحكم بعد إشهار قرار طرده.

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وجاء بيان النادي

تود إدارة نادي الجبلين أن تعبر عن استنكارها الشديد لما حدث من تصرف غير لائق من قبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي مارسلو كارني، في مباراة الفريق اليوم أمام شـفـيقـة العدالـة ضمن منافسات دوري يـلـو نـهاية حكـم مـمـدوح آل شـهـدان.

مؤكدين أن هذا التصرف لا يعكس القيم والمبادئ التي يحرص النادي على ترسيخها، ويتنافى تمامًا لأخلاقيات الرياضة التي نؤمن بها جميعًا. وبدورنا، نؤكد أننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال هذا السلوك من أي رياضي، وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح النادي الداخلية بحق المـذنبين، والتي ستكون متوافقة مع القوانين والأنظمة المعتمدة في الرياضة.

كما نود أن نقدم اعتذارنا الشديد للطـاقم التحكيمي، والإدارة، للمباراة بقيادة حكم اللقاء ممدوح آل شـهدان والجماهير الرياضية عامة وجماهير نادي الجبلين العزيزة بشكل خاص على هذا التصرف الفردي، الغير مسؤول، الذي لا يتناسب مع قيم النادي، ومبادئه وأخلاقياته.

وأيضا، نتوجه بالاعتذار لكافة المسؤولين في الرياضة المحلية مؤكدين على التزامنا التام بالقيم الرياضية ونبذ أي تصرف غير لائق.

وإذا نؤكد أن نادي الجبلين يسـبـط الـقـوانين المناسِبَة فـي كافة الظروف التي تتخللها الـمـنافسات الرياضية.

فيما جاء بيان الاتحاد السعودي

تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم واقعة اعتداء حارس مرمى نادي الجبلين مارسيلو كارني، على حكم الساحة ممدوح آل شهدان، في مباراة الجبلين أمام نادي العدالة اليوم الاربعاء ضمن مباريات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

ويعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رفضه واستنكاره للحادثة وتأكيده التام على احترام عناصر اللعبة لطواقم التحكيم واتباع الأنظمة والتعليمات التي تنص على اللعب النظيف وأنه لا مكان لتلك الأحداث داخل منافساتنا الكروية التي تقدم صورة إيجابية للمنافسة.

كما يؤكد الاتحاد السعودي وقوفه ودعمه للحكم ممدوح آل شهدان وكافة حكام كرة القدم بالمسابقات الكروية السعودية بما يضمن أداء مهامهم وسط أجواء تجسد السلوك الرياضي المثالي في المنافسات الكروية السعودية.

ويحتل الجبلين المركز السادس برصيد 36 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل العدالة المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن نيوم المتصدر والذي يلعب له أحمد حجازي.

الجبلين العدالة دوري الدرجة الأولى السعودية
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