بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. والدوري لا يزال في الملعب

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يرى كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة أن فريقه خاض مواجهة صعبة للغاية ضد الخليج بالدوري السعودي.

وتعادل الخليج أمام اتحاد جدة 1-1 ضمن الجولة 23 من المسابقة ليشعل صراع صدارة الدوري السعودي.

وقال بنزيمة في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كنا قريبين من تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاثة، لكننا استقبانا هدفا في الدقائق الأخيرة".

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وأضاف "واجهنا خصما قويا والخليج كان جيد جدا اليوم، والدوري لا يزال في الملعب".

عبد الرحمن العبود سجل هدف اتحاد جدة في الدقيقة 78.

لكن اليوناني كوستاس فورتونيس أحرز هدف التعادل لنادي الخليج في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

المباراة شهدت مشاركة المهاجم المصري محمد شريف في الدقيقة 86 بدلا من مراد هوساوي.

وساهم محمد شريف في حصول الخليج على ركلة جزاء أحرز من خلالها كوستاس هدف التعادل.

نتيجة التعادل أشعلت صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي.

اتحاد جدة رفع رصيد إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

في المقابل رفع الخليج رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

كريم بنزيمة الدوري السعودي
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