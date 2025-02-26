انتهت في كأس إسبانيا - ريال سوسيداد (0)-(1) ريال مدريد

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:17

كتب : FilGoal

فينيسيوس مع إندريك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال سوسيداد أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة الإياب في الأول من إبريل على ملعب سانتياجو برنابيو.

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وتعادل برشلونة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف النهائي الآخر بنتيجة 4-4.

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الحكم يطلق صافرة النهاية وسط اعتراضات من لاعبي سوسيداد.

ق 90+5: سقوط كوبو داخل منطقة الجزاء واللاعبون يطالبون بركلة جزاء لصالح سوسيداد

ق 90+4: خروج سيبايوس باكيا بسبب الإصابة بعد اصطدام ركبته بقدم كوبو لاعب سوسيداد.

ق 84.. تبديلان لريال مدريد بنزول إبراهيما دياز ورودريجو بدلا من فينيسيوس وأردا جولر.

ق 82.. تسديدة قوية من بيلينجهام تصدى لها الحارس أليكس ريميرو ببراعة بعد اصطدامها بمدافع سوسيداد لتتحول إلى ركنية.

ق 51: العارضة تمنع تسديدة إندريك من أن تسكن الشباك وتضيف الثاني لريال مدريد.

ق 48: لونين حارس ريال مدريد يتألق أمام أويارزابال ويمنع هدفا محققا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0.

ق 45+1: توقف المباراة بسبب الإساءات العنصرية من جماهير سوسيداد والحكم يستدعي مدربي الفريقين وحديث جانبي مع أويارزابال قائد سوسيداد.

ق 45: ضربة حرة لصالح ريال سوسيداد ضد راؤول أسينسيو الذي تحصل على البطاقة الصفراء

ق 43.. تسديدة قوية من أندر بارينيتشيا تصدى لها لونين ببراعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 28: أليكس ريميرو حارس سوسيداد يتألق أمام فينيسيوس ويتصدى لكرته لتتحول لركنية.

ق 27: ميكيل أويارزابال يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن لونين حارس ريال مدريد يتصدى.

ق 19: جووووووول الهدف الأول لريال مدريد عن طريق إندريك بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام لينفرد البرازيلي بالحارس ويسدد في الشباك.

ق 6: سقوط كوبو داخل منطقة جزاء ريال مدريد بعد دفع من روديجر والحكم يأمر باستمرار اللعب.

ق 4: لونين حارس ريال مدريد يتألق أمام كوبو لاعب سوسيداد الذي اخترق الدفاع وسدد ولكن الحارس أبعدها لركنية.

انطلاق المباراة

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