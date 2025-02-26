كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

طلائع الجيش ضد الزمالك - كرة طائرة

نجح فريق طلائع الجيش في معادلة النتيجة أمام الزمالك ضمن منافسات ربع نهائي دوري الرجال للكرة الطائرة.

وتغلب فريق طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة الجولة الأولى أمس الثلاثاء.

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وتُلعب مباريات ربع النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

وكانت المباراة متقاربة بين الطرفين وتم حسمها في الفترات الأخيرة.

تقدم طلائع الجيش أولا بنتيجة 33-31، بينما عادل الزمالك النتيجة بالتعادل 25-23 والفوز بالشوط الثاني.

وحقق طلائع الجيش الفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 26-24 و26-24.

وبذلك تقام مباراة فاصلة بين الفريقين بعد غدا الجمعة لتحديد المتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي ضد سموحة.

كرة طائرة الزمالك طلائع الجيش
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