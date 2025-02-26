بمساهمة شريف - الخليج يفرض التعادل على اتحاد جدة ويشعل صدارة الدوري السعودي

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

خطف نادي الخليج تعادلا ثمينا أمام نظيره اتحاد جدة متصدر ترتيب الدوري السعودي.

وتعادل الخليج أمام اتحاد جدة 1-1 ضمن الجولة 23 من المسابقة.

عبد الرحمن العبود سجل هدف اتحاد جدة في الدقيقة 78.

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لكن اليوناني كوستاس فورتونيس أحرز هدف التعادل لنادي الخليج في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

المباراة شهدت مشاركة المهاجم المصري محمد شريف في الدقيقة 86 بدلا من مراد هوساوي.

وساهم محمد شريف في حصول الخليج على ركلة جزاء أحرز من خلالها كوستاس هدف التعادل.

نتيجة التعادل أشعلت صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي.

اتحاد جدة رفع رصيد إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

في المقابل رفع الخليج رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

الخليج اتحاد جدة محمد شريف
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