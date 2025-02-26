فاركو يرتقي 5 مراكز بثنائية ضد الإسماعيلي

انتصر فاركو لأول مرة على الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية بنتيجة 2-0 في الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل ثنائية فاركو: ياسين الملاح وعزمي غومة.

ويعد ذلك ثاني انتصار لفاركو على الإسماعيلي مقابل فوز للدراويش و4 تعادلات.

وظل الإسماعيلي للمباراة السابعة على التوالي دون فوز بـ 6 هزائم وتعادل.

وأنهى فاركو سلسلة نتائجه السلبية بفوز بعد هزيمتين وتعادل.

الفوز ارتقى بفاركو 5 مراكز برصيد 22 نقطة للمركز السابع، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 كاد أن يسجل عمرو ناصر الهدف الأول لفاركو بعد عرضية سددها ارتطمت بالقائم.

وبعد 4 دقائق تعاطف القائم مع الدراويش مجددا ومنع فرصة عزمي غومة.

وبدأ الإسماعيلي مهاجمة مرمى فاركو بتسديدة عبد الكريم مصطفى التي علت العارضة في الدقيقة 30.

وسجل ياسين الملاح هدفا ألغي بداعي التسلل ثم أكدت تقنية الفيديو صحة قرار الحكم المساعد في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني سجل ياسين الملاح تسديدة قوية على الطائر في الدقيقة 65 من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق عزز التونسي غومة التقدم بالهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقائق التالية شهدت محاولات من الدراويش لتقليص الفارق لكن دفاع فاركو ومحمد سعيد "شيكا" وقفا حائلا لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.