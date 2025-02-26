حكم سنغالي وآخر غاني.. اتحاد الكرة يكشف حكام مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية للمحليين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحليين.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراتي منتخب مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025.

وسيلتقي منتخب مصر ذهابا في الثاني من مارس المقبل مع جنوب إفريقيا في مدينة بلومفونتين.

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وسيقام الإياب على هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الإياب، في التاسع من الشهر ذاته.

ويقود السنغالي عيسى سي طاقم تحكيم مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا ويعاونه كل من جبريل كمارا ونوحا بانجورا بينما أمادو سي حكم رابع.

أما مباراة الإياب في مصر فيقودها طاقم تحكيم غاني بقيادة دانيال لاريا ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور بينما تشارلز بولو الحكم الرابع.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب الجزائر أمام الفائز من جامبيا أمام الجابون، لتحديد المتأهل الثاني لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة أغسطس المقبل.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري سيتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

مجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وتأجلت انطلاق موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

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