تشكيل ريال مدريد - إندريك وجولر وفينسيوس في الهجوم أمام سوسيداد.. وغياب مبابي
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 20:50
كتب : FilGoal
يقود الثلاثي فينسيوس جونيور وأردا جولر وإندريك هجوم ريال مدريد خلال مواجهة ريال سوسيداد المرتقبة.
ويلعب ريال مدريد ضد سوسيداد بعد قليل ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وغاب عن القائمة كيليان مبابي الذي خلع ضرس العقل يوم الاثنين ولم يتدرب مع الفريق يوم الثلاثاء.
كما يغيب تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي أمام ريال سوسيداد، من أجل الحصول على راحة.
وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسيداد كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين
الدفاع: راؤول أسينسو - أوريلين تشواميني – أنتوني روديجير– فيران جارسيا
الوسط: كامافينجا – داني سيبايوس– جود بيلينجهام
الهجوم: أردا جولر - إندريك – فينيسيوس جونيور.
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