بعد إعلان اتحاد العاصمة.. نهضة بركان يصدر بيانا بشأن قرار المحكمة الرياضية

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

احتفال نهضة بركان بالهدف الثاني ضد الزمالك

أصدر نادي نهضة بركان المغربي بيانا بعد قليل من إعلان نادي اتحاد العاصمة الجزائري صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية يمنحه الفوز بقضيته ضد النادي المغربي.

وأعلن اتحاد العاصمة الجزائري قبل قليل إلغاء محكمة التحكيم الرياضي قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مواجهة نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

فيما أصدر نادي نهضة بركان بيان قال فيه: "توصل فريق نهضة بركان اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بقرار المحكمة الرياضية بخصوص مباراة اتحاد الجزائر ضمن نصف نهاية كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والذي تضمن عدم قبول طلب فريق اتحاد الجزائر بخصوص إلغاء نتيجة المباراة ذهابا وإيابا وإصدار العقوبة في حق نهضة بركان، حيث تم اعتماد نتيجة فوز نهضة بركان وعدم إصدار أي عقوبة في حق النادي".

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وكان كاف قد أعلن في نسخة الموسم الماضي من الكونفدرالية تأهل نهضة بركان إلى النهائي بسبب عدم لعب اتحاد العاصمة مباراتي الذهاب والإياب.

ورفض فريق اتحاد العاصمة وقتها خوض المباراة اعتراضها على وضع خريطة المغرب في اعتبارها رمزا سياسيا.

وجاء بيان اتحاد العاصمة الجزائري كالآتي:

"أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمها النهائي في قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، معلنة فوز نادينا بالقضية".

"وهو ما يثبت صحة موقفنا القانوني ويؤكد التزامنا الراسخ بالدفاع عن حقوق الفريق وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها".

"كما قررت المحكمة إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلق بتأهيل قميص فريق نهضة بركان الذي حمل رمزا سياسيا مخالفا للوائح كاف التي تفرض الفصل الواضح بين الرياضية والسياسة".

"ويعد هذا القرار انتصارا لمباديء اللعب النظيف واحترام القوانين، ويؤكد على ضرورة التزام الأندية بلوائح المسابقات القارية".

"هذا الحكم يعكس قوة واحترافية إدارة اتحاد العاصمة في الدفاع عن حقوق النادي، ويبرز حرصها المستمر على ضمان احترام القوانين وحماية مصالح الفريق في كافة المناسبات".

"يظل اتحاد العاصمة متمسكا بمباديء النزاهة، الحياد واحترام القوانين ويواصل العمل بكل جدية للحفاظ على مكانته المرموقة في الساحة الكروية الإفريقية".

نهضة بركان اتحاد العاصمة
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