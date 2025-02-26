المدير الرياضي لـ نابولي: البقاء على قمة الدوري الإيطالي ليس هدفنا

أصر جيوفاني مانا المدير الرياضي لـ نابولي على أن الفوز بلقب الدوري الإيطالي ليس هدف الفريق الرئيسي.

وفقد نابولي الصدارة لصالح إنتر قبل مواجهة الفريقين المنتظرة يوم السبت المقبل.

وقال مانا عبر "ميدياست" الإيطالية: "البقاء على القمة ليس هدفنا".

وأضاف "الفريق يؤدي بشكل جيد ونريد الحفاظ على موقعنا في الترتيب، دون أن نتحلى بروح الهزيمة".

وشدد "نحن نضع الأسس لمستقبل كبير. يجب أن نفخر بالرحلة التي قطعناها".

وأتم "علينا أن نواجه إنتر بقوتنا. نحن نواجه فريقا مبنيا للفوز، أعتقد أن هذه حقيقة. لا نريد أن نضع ضغوطا على مباراة إنتر، حصلنا على فرصة خوض هذه المباراة بشغف وعزيمة. لا شيء سيدمر ما تم إنجازه حتى الآن".

ولم يحقق نابولي الفوز في آخر 4 جولات من الدوري الإيطالي بـ 3 تعادلات وخسارة.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 57 نقطة فيما يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويلتقي الفريقان لحساب الجولة 27 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل في السابعة والنصف مساءً.