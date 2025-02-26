بنشرقي: بدايتي موفقة للغاية.. وجمهور الأهلي يقف مع الفريق في الحلوة والمرة

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 20:01

كتب : حسام نور الدين

أشرف بنشرقي - الأهلي ضد حرس الحدود

أعرب المغربي أشرف بنشرقي عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه الثمين على حرس الحدود.

وقال أشرف بنشرقي عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "الحمد للله بدايتي مع الفريق موفقة للغاية. حققنا الأهم بالحصول على نقاط المباراة كاملة وأي لاعب يتمنى اللعب والتسجيل أمام جمهور الأهلي الكبير".

وأضاف "نحن نفكر في كل مباراة على حدة ونغلق ملف المباراة التي تنتهي ونفكر في التي تليها، ما زال هناك مباريات كثيرة في الدوري سنعمل على تحقيق الفوز بها كاملة بغض النظر عن نتائج المنافسين".

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وأتم "جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة ويقف مع الفريق في الحلوة والمرة، أطالبهم بالاستمرار في دعم الفريق وأن يثقوا في قدراتنا، وإن شاء الله نفوز بلقب الدوري".

وواصل أشرف بنشرقي تألقه في ظهوره الثاني مع الأهلي،المنضم إليه حديثا في فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك بنشرقي مع بداية الشوط الثاني من مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري.

وسجل بنشرقي هدفا في الوقت القاتل خطف للأهلي نقاط المباراة ليواصل المنافسة على صدارة الدوري.

وبذلك شارك بنشرقي 75 دقيقة مع الأهلي في مباراتين ونجح في تسجيل هدفين للأحمر.

وحصل بنشرقي على جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم مشاركته في 45 دقيقة.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما قدمه بنشرقي أمام حرس الحدود:

لعب: 45 دقيقة

سجل: 1 هدف

التسديد على المرمى: 3 من 3

التمريرات الصحيحة: 27 من 33

صناعة فرص محققة: 2

لمس الكرة: 45 مرة

مراوغات ناجحة: 2 من 3

عرقلة ناجحة: 1 من 1

استعادة الكرة: مرتان

صراعات أرضية ناجحة: 4 من 5

بنشرقي الأهلي
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