دروجبا مدافعا عن مورينيو: كيف يمكن أن يكون أبي عنصريا

دافع النجم الإيفواري السابق ديديه دروجبا عن جوزيه مورينيو بعد الاتهامات الموجهة له من نادي جالاتا سراي بالعنصرية.

وتعادل جالاتا سراي أمام منافسه فنربشخة في ديربي أسطنبول سلبيا، ليرفع جالاتا سراي رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، فيما رفع فنربشخة رصيده إلى 58 نقطة في الوصافة.

ووجه جالاتا سراي اتهامات بالعنصرية ضد مورينيو بسبب ما وصفوه تعليقات مهينة تجاه الشعب التركي وخطاب غير إنساني بشكل لا لبس فيه.

رسالة دروجبا

وكتب ديديه دروجبا عبر حسابه على إكس: "تعلمون كم كنت فخوراً بارتداء القميص الأصفر والأحمر وحبي للنادي الأكثر تتويجاً في تركيا".

وأكمل دروجبا: "نعلم جميعًا مدى الحماس الذي يمكن أن تكون عليه المنافسات الساخنة، ولقد كنت محظوظًا بما يكفي لتجربتها."

وأضاف: "لقد رأيت التعليقات الأخيرة حول جوزيه مورينيو، ثق بي عندما أخبرك أنني أعرف جوزيه منذ 25 عامًا وأنه ليس عنصريًا والتاريخ (في الماضي والحاضر) موجود لإثبات ذلك."

وأتم: "دعونا نركز على مبارياتنا وندعم أسودنا المتألقين ودعنا نفوز بالدوري.. كيف يمكن أن يكون (أبي) عنصريًا".

ولعب دروجبا تحت قيادة جوزيه مورينيو في تشيلسي الإنجليزي لفترتين.

ولعب دروجبا ضمن صفوف جالاتا سراي التركي موسم 2013 - 2014.

دعم إيسيان

كما دعم النيجيري ميكيل إيسيان لاعب تشيلسي السابق، مدربه مورينيو أثناء لعبه ضمن صفوف البلوز، وذلك من خلال نشر صورة تجمعه به.

كما شارك إيسيان مقطع فيديو قديم لمورينيو يقول فيه إنه يعتبر نفسه شخصية الأب للاعب خط الوسط الغاني السابق.

بيان اتهام جالاتا سراي

وجاء في بيان النادي التركي: "منذ أن بدأ مورينيو مهامه الإدارية في تركيا، دأب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، على إصدار تصريحات مهينة موجهة للشعب التركي".

واتهم جالاتا سراي مورينيو مدرب فنربشخة بتوجيه كلمات إلى مقاعد البدلاء حملت كلمات "القفز مثل القرود"، وذلك خلال المواجهة المتوترة بينهما والتي شهدت إلقاء ألعاب نارية من المدرجات.

وتوعد جالاتا سراي، مورينيو باتخاذ إجراءات جنائية ضد ما وصفه بالتصريحات العنصرية، وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي.

رد فنربشخة

ورد نادي فنربخشة في بيان يوم الثلاثاء ضد اتهامات جالاتا سراي لـ مورينيو بالعنصرية.

وجاء بيان النادي التركي كالتالي:

"أصبح هذا البيان ضروريًا فيما يتعلق بموضوع كان مدرجًا على جدول الأعمال بعد المباراة التي أقيمت بين فريقنا لكرة القدم وجالاتا سراي".

"التصريح الذي أدلى به مديرنا الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة تم إخراجه بالكامل من سياقه وتمت محاولة تشويهه عمدا."

"كما يمكن لكل شخص عاقل أن يرى ويفهم، فإن هذه التصريحات التي استخدمها جوزيه مورينيو لوصف رد الفعل المفرط للجهاز الفني للفريق المنافس على قرارات الحكم خلال المباراة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتبط بالعنصرية."

"إن محاولة تصوير هذا البيان على أنه عنصري هو أسلوب خبيث تمامًا."

"نود أن نعلم الجمهور أننا سنستخدم حقوقنا القانونية فيما يتعلق بهذا التشهير المثير للشفقة الذي تم من أجل إخراج المنافسة من الملعب".