الدوري التونسي - الترجي ينفرد بالصدارة ويوقف سلسلة النجم بثلاثية

انتصر الترجي على النجم الساحلي بثلاثية ضد دون رد في الجولة 22 من الدوري التونسي.

انفرد الترجي بتلك النتيجة بصدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن النجم الساحلي وفض الشراكة.

وتوقف سلسلة اللاهزيمة للنجم عند 14 مباراة متتالية بدأت منذ الخسارة من الترجي في الدور الأول.

وتقدم الترجي بهدف الجزائري يوسف البلايلي من علامة الجزاء في الدقيقة 13.

وسجل حمزة جلاسي الهدف الثاني في الدقيقة 29، وعزز رائد بوشنبية النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 47.

وأهدر فراس شواط لاعب الإسماعيلي السابق فرصة تقليص النتيجة بإهدار ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد الترجي لـ 48 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد النجم عند 45 نقطة.

وتتبقى 8 جولات على نهاية الموسم إذ يضم الدوري التونسي 16 فريقا.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، فيما يتأهل الثالث للكونفدرالية بالإضافة لصاحب المركز الرابع أو بطل كأس تونس.