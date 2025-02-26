تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخليج.. ومحمد شريف على الدكة
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 19:12
كتب : FilGoal
يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة الخليج.
ويلعب اتحاد جدة أمام الخليج بعد قليل ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.
فيما يتواجد المهاجم المصري محمد شريف على مقاعد بدلاء نادي الخليج.
وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:
حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش
خط الدفاع: سعد الموسى – دانيلو بيريرا – حسن كادش – مهند الشنقيطي
خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار
خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيمة - ستيفن بيرخفايان.
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