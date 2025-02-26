مؤتمر كولر: واجهنا منافسا قويا.. وهدف بنشرقي مكافأة لنا أمام حرس الحدود

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أشاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بأداء حرس الحدود بعد الفوز الصعب للأهلي.

وتغلب الأهلي على حرس الحدود بهدف دون مقابل سجله أشرف بنشرقي في الدقيقة 93.

ورفع الأهلي رصيده 36 نقطة ليتقاسم الصدارة مع بيراميدز الذي يواجه الاتحاد السكندري بعد غدا الجمعة.

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وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارا مهما على حرس الحدود".

وأوضح "واجهنا منافسا قويا استطاع تقديم نتائج مميزة في المباريات التي لعبها في الدوري".

وتابع "استحوذنا على الكرة وخلقنا أكثر من فرصة خاصة في الشوط الأول".

واختتم كولر تصريحاته "الهدف الذي سجلناه مكافأة لنا وحققنا بها هدفنا".

ويختتم الأهلي مباريات الدور الأول أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل.

مؤتمر كولر الأهلي حرس الحدود
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