هدف جديد.. ماذا قدم بنشرقي مع الأهلي أمام حرس الحدود

واصل أشرف بنشرقي تألقه في ظهوره الثاني مع الأهلي والمنضم إليه حديثا في فترة الانتقالات الشتوية.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي الأهلي

وشارك بنشرقي مع بداية الشوط الثاني من مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري.

وسجل بنشرقي هدفا في الوقت القاتل خطف للأهلي نقاط المباراة ليواصل المنافسة على صدارة الدوري.

وبذلك شارك بنشرقي 75 دقيقة مع الأهلي في مباراتين ونجح في تسجيل هدفين للأحمر.

وحصل بنشرقي على جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم مشاركته في 45 دقيقة.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما قدمه بنشرقي أمام حرس الحدود:

لعب: 45 دقيقة

سجل: 1 هدف

التسديد على المرمى: 3 من 3

التمريرات الصحيحة: 27 من 33

صناعة فرص محققة: 2

لمس الكرة: 45 مرة

مراوغات ناجحة: 2 من 3

عرقلة ناجحة: 1 من 1

استعادة الكرة: مرتان

صراعات أرضية ناجحة: 4 من 5