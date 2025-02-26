تقرير: حارس بورتو بديل إيدرسون في مانشستر سيتي

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا - بورتو

حدد نادي مانشستر سيتي الحارس البديل الأنسب لتعويض حارسه البرازيلي إيدرسون موراليس في الموسم المقبل حال رحيله.

إيدرسون البالغ من العمر 30 عاما ينتهي عقده مع سيتي في صيف 2026 ويبدو أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لا يرغب في استمرار حارسه البرازيلي.

وبحسب صيحفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي حدد ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو البرتغالي لتعويض إيدرسون.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جوارديولا أعطى موافقته على ضم كوستا لحراسة مرمى الفريق بداية من الموسم المقبل.

ديوجو كوستا صاحب الـ25 عاما لم يلعب سولى بألوان بورتو.

كوستا لعب الموسم الحالي 34 مباراة واستقبلت شباكه 37 هدفا وحافظ عليها خلال 15 مباراة.

وعلى المستوى الدولي لعب كوستا 32 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال.

ديوجو كوستا - البرتغال مانشستر سيتي بورتو
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