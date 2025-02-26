الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.
وحقق الأهلي الفوز على حساب حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه أشرف بنشرقي بهدف قاتل في الدقيقة 90+3.
وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف أمام بيراميدز الذي تنتظره مواجهة أمام الاتحاد السكندري.
مباراة الأهلي وطلائع الجيش ستكون الأخيرة في الدور الأول.
وضمن الأهلي التأهل ضمن التسعة الكبار للتنافس على لقب بطولة الدوري.
ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
الأهلي × طلائع الجيش
تقام المباراة يوم الأربعاء 5 مارس
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً
وتذاع عبر قناة أون سبورت
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