انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) فاركو.. فوز الضيوف
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 18:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة 15 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد الإسماعيلية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 68: جووول الثاااني.. عزمي غومة يعزز التقدم بالهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 65: جووول ياسين الملاح يسجل بتسديدة على الطائر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: هدف غير محتسب سجله ياسين الملاح لاعب فاركو
ق 30: تصويبة من عبد الكريم مصطفى تعلو العارضة
ق 7: القائم يمنع الثاني لفاركو عن طريق عزمي غومة
ق 3: القائم يمنع هدفا محققا لفاركو من عمرو ناصر
بداية اللقاء
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