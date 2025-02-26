النصر ينتظر تحديد مدة غياب لابورت

ينتظر الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة ستيفانو بيولي تحديد مدة غياب المدافع الإسباني إيمريك لابورت.

وتعرض لابورت للإصابة خلال مواجهة النصر ضد الوحدة.

وبحسب صحيفة الرياضة فإن لابورت سيغيب بشكل مبدئي عن مواجهة النصر ضد العروبة في انتظار نتيجة الأشعة لتحديد مدة غيابه بشكل نهائي.

ويلعب النصر ضد العروبة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

لابورت لعب مع النصر 23 مباراة وسجل 4 أهداف خلال الموسم الحالي.

النصر فاز في آخر مبارياته على الوحدة 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو هدف النصر الأول في شباك القادسية عند الدقيقة 48.

رونالدو سجل هدفه الـ17 خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن كريم بنزيمة.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز 18 (الأخير).