بنشرقي يفك دفاعات حرس الحدود ويقود الأهلي لفوز قاتل في الدوري

نجح أشرف بنشرقي في فك دفاعات حرس الحدود وقاد الأهلي للفوز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على حرس الحدود بهدف بنشرقي في الدقيقة 93 قبل ثواني من نهاية المباراة.

ورفع الأهلي رصيده 36 نقطة ليتقاسم الصدارة مع بيراميدز الذي يواجه الاتحاد السكندري بعد غدا الجمعة.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدوء من الجانبين مع سيطرة نسبية للأهلي على الكرة.

وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة مبكرة من حرس الحدود في الدقيقة التاسعة.

وأهدر الأهلي فرصة خطيرة في الدقيقة 12 بعد تسديدة من مروان عطية.

واستمرت سيطرة الأهلي في النصف ساعة الأولى من المباراة مع اعتماد حرس الحدود على الهجمات المرتدة.

وتعاطف القائم الأيمن لمحمود الزنفلي مع حرس الحدود في الدقيقة 33 بعد التصدي لرأسية نيتس جراديشار.

ودفع مارسيل كولر بالثنائي أشرف بنشرقي وعمرو السولية بدلا من حسين الشحات وأحمد رضا مع بداية الشوط الثاني.

وكاد إمام عاشور أن يسجل هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56 لكن خارج مرمى الزنفلي.

واستمرت سيطرة الأهلي على الكرة لكن مع تماسك دفاعي من لاعبي حرس الحدود.

ومر بنشرقي بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 67 وتصدى الزنفلي ببراعة ولم ينجح وسام أبو علي في تحويلها داخل المرمى الخالي.

وأهدر حرس الحدود هدفا محققا في الدقيقة 73 بعد مهارة رائعة من محمود ممدوح في هجمة مرتدة لكن مرت أعلى عارضة شوبير.

ونجح أشرف بنشرقي في الدقيقة 93 من استغلال عرضية عمر كمال وتحويلها بتسديدة داخل المرمى على يمين الزنفلي.

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وخطف بنشرقي نقاط المباراة الثلاثة للأهلي ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع بيراميدز.

ويختتم الأهلي مباريات الدور الأول أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل.

75 دقيقة = هدفان

نجح بنشرقي في تسجيل هدفين بقميص الأهلي في أول مباراتين يخوضهما مع الأحمر.

وشارك بنشرقي حتى الآن في 75 دقيقة فقط مع الأهلي ونجح في تسجيل هدفين.

إذ سجل بنشرقي هدفا في تعادل الأهلي أمام الزمالك بهدف لكل منهما عندما شارك في آخر نصف ساعة بالمباراة.

كما سجل الهدف القاتل في انتصار الأهلي على حرس الحدود.