التشكيل - مروان حمدي أساسي مع الإسماعيلي.. وعمرو ناصر يقود هجوم فاركو

أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري.

ويحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، والإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

ويبدأ الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد بيومي - عبد الكريم مصطفى

الوسط: علي الملواني - محمد عبد السميع - عماد حمدي

الهجوم: مروان حمدي - خالد النبريصي - محمد زيدان

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الله جمال - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عمر القط - عبد الله محمد - محمد خطاري - إبراهيم عبد العال - حسن صابر - إريك تراوري.

أما أحمد خطاب المدير الفني لفاركو فأعلن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض - بابا كار - عزمي غومة

الوسط: إينوك بينجامين - ياسين السيد - محمد فخري - محمود عماد - ياسين الملاح

الهجوم: عمرو ناصر

ويتمسك فاركو بأمله في المنافسه للدخول ضمن التسعة الكبار للتأهل إلى المرحلة التالية للمنافسة على الدوري، فيما فقد الإسماعيلي رسميا أمله في المنافسه للدخول ضمن التسعة الأوائل، لينافس في المرحلة الثانية من الدوري للبقاء وتفادي الهبوط.