فوز أول خارج الأرض هذا الموسم.. الجونة ينتصر على مودرن في مباراة الـ 5 أهداف

حقق الجونة فوزا هو الأكبر له هذا الموسم والأول خارج أرضه بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في استاد القاهرة لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل أهداف الجونة: صامويل أوجو (2) وفيفور أكيم، فيما سجل هدفا مودرن سبورت أحمد عاطف (2).

الفوز هو الأول للجونة خارج أرضه بعد 7 مباريات تعادل في 3 منها وخسر 4.

وابتعد الجونة عن المراكز الأخيرة وارتقى للمركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

فيما ظل مودرن سبورت في المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط ودون فوز للمباراة السابعة على التوالي.

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وصف المباراة

تقدم الجونة بهدف أول في الدقيقة 13 عن طريق عن طريق صامويل أوجو مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ والارتباك الدفاعي.

وفي الدقيقة 22 انفرد أوجو وسدد على كرة تصدى لها جنش لكنها تهادت في المرمى.

شوط أول انتهى بتقدم الجونة بنتيجة 2-0.

وعزز فيفور أكيم تقدم الجونة بالهدف الثالث عن بتسديدة مقوسة رائعة على يسار جنش.

وقلص أحمد عاطف الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 72.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء سجل عاطف هدف مودرن سبورت الثاني برأسية مستفيدا من غياب الرقابة لتنتهي المباراة بفوز الجونة 3-2.