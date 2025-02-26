فوز أول خارج الأرض هذا الموسم.. الجونة ينتصر على مودرن في مباراة الـ 5 أهداف

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

احتفال فريق الجونة

حقق الجونة فوزا هو الأكبر له هذا الموسم والأول خارج أرضه بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في استاد القاهرة لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل أهداف الجونة: صامويل أوجو (2) وفيفور أكيم، فيما سجل هدفا مودرن سبورت أحمد عاطف (2).

الفوز هو الأول للجونة خارج أرضه بعد 7 مباريات تعادل في 3 منها وخسر 4.

أخبار متعلقة:
الثاني تواليا في خالد بشارة.. الجونة يتفوق على سيراميكا بثنائية الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: استقالة حمد إبراهيم بعد الخسارة أمام الجونة

وابتعد الجونة عن المراكز الأخيرة وارتقى للمركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

فيما ظل مودرن سبورت في المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط ودون فوز للمباراة السابعة على التوالي.

وصف المباراة

تقدم الجونة بهدف أول في الدقيقة 13 عن طريق عن طريق صامويل أوجو مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ والارتباك الدفاعي.

وفي الدقيقة 22 انفرد أوجو وسدد على كرة تصدى لها جنش لكنها تهادت في المرمى.

شوط أول انتهى بتقدم الجونة بنتيجة 2-0.

وعزز فيفور أكيم تقدم الجونة بالهدف الثالث عن بتسديدة مقوسة رائعة على يسار جنش.

وقلص أحمد عاطف الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 72.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء سجل عاطف هدف مودرن سبورت الثاني برأسية مستفيدا من غياب الرقابة لتنتهي المباراة بفوز الجونة 3-2.

الجونة مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
فاركو يرتقي 5 مراكز بثنائية ضد الإسماعيلي بنشرقي: بدايتي موفقة للغاية.. وجمهور الأهلي يقف مع الفريق في الحلوة والمرة مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول موقف مستحقات قضية عمر لعيوني الدوري التونسي - الترجي ينفرد بالصدارة ويوقف سلسلة النجم بثلاثية مؤتمر كولر: واجهنا منافسا قويا.. وهدف بنشرقي مكافأة لنا أمام حرس الحدود هدف جديد.. ماذا قدم بنشرقي مع الأهلي أمام حرس الحدود الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) فاركو.. فوز الضيوف
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد نيوكاسل 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري 8 دقيقة | رياضات أخرى
بمساهمة شريف - الخليج يفرض التعادل على اتحاد جدة ويشعل صدارة الدوري السعودي 28 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) مانشستر سيتي.. جووووول هاااالاند 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وتبديلان أمام نيوكاسل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يرتقي 5 مراكز بثنائية ضد الإسماعيلي 50 دقيقة | الدوري المصري
حكم سنغالي وآخر غاني.. اتحاد الكرة يكشف حكام مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا للمحليين ساعة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد - إندريك وجولر وفينسيوس في الهجوم أمام سوسيداد.. وغياب مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي