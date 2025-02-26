للمرة الثالثة.. السعودية تواجه أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب

ضرب المنتخب الأسترالي موعدا مع نظيره السعودي في نهائي كاس آسيا للشباب للمرة الثالثة تاريخيا.

وفاز منتخب أستراليا على اليابان 2-0 في نصف النهائي ليواجهة المنتخب السعودي.

وسجل موسى توري الهدف الأول للمنتخب الأسترالي في شباك اليابان عند الدقيقة 49.

وأضاف جايلان بيرمان الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي في شباك اليابان عند الدقيقة 67.

وكان منتخب السعودية قد فاز على كوريا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.

وسبق وأن لعب المنتخب الأسترالي والسعودي في نهائي كأس آسيا خلال نسختي 2010 و2018.

وتقام المباراة النهائية لكأس آسيا للشباب يوم السبت المقبل في البطولة التي تستضيفها الصين.

وضمنت منتخبات: السعودية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية التواجد في نهائيات كأس العالم للشباب حيث تستضيف تشيلي منافسات النسخة المقبلة.