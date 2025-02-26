تصفيات إفريقيا للمحليين - تحديد موعد مباراتي مصر ضد جنوب إفريقيا

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 17:24

كتب : محمد عبد العظيم

وائل رياض

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراتي منتخب مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025.

وسيلتقي منتخب مصر ذهابا في الثاني من مارس المقبل مع جنوب إفريقيا في مدينة بلومفونتين.

وسيقام الإياب على هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الإياب، في التاسع من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر للمحليين - تغيير لاعب منتخب السويس بسبب الإصابة ثلاثي من منافس الزمالك في قائمة جنوب إفريقيا للمحليين أمام مصر قائمة مصر للمحليين - 10 من الممتاز و16 في المحترفين ضمن خيارات وائل رياض الأولى لتسهيل مهمة وائل رياض.. اختيارات مدربي دوري المحترفين لمنتخب المحليين

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب الجزائر أمام الفائز من جامبيا أمام الجابون، لتحديد المتأهل الثاني لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة أغسطس المقبل.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري سيتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

مجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وتأجلت انطلاق موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

وائل رياض منتخب مصر للمحليين تصفيات أمم إفريقيا للمحليين
نرشح لكم
حكم سنغالي وآخر غاني.. اتحاد الكرة يكشف حكام مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا للمحليين منتخب مصر للمحليين - تغيير لاعب منتخب السويس بسبب الإصابة قائمة مصر للمحليين - 10 من الممتاز و16 في المحترفين ضمن خيارات وائل رياض الأولى لتسهيل مهمة وائل رياض.. اختيارات مدربي دوري المحترفين لمنتخب المحليين تشكيل سيدات مصر أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا اتحاد الكرة يؤجل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي مصر وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس الأمم للمحليين قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما - يوسف سيد عبد الحفيظ وأيمن أمير عبد العزيز على رأس اختيارات أسامة نبيه
أخر الأخبار
بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. والدوري لا يزال في الملعب 2 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر كأس إسبانيا - ريال سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نيوكاسل.. انطلاق المباراة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري 35 دقيقة | رياضات أخرى
بمساهمة شريف - الخليج يفرض التعادل على اتحاد جدة ويشعل صدارة الدوري السعودي 55 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وتبديلان أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يرتقي 5 مراكز بثنائية ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي