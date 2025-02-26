كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يودع بطريقة مفاجئة من الأدوار التمهيدية

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 17:09

كتب : إسلام أحمد

فيرناندو جاجو - بوكا جونيورز

ودع بوكا جونيورز الأرجنتيني منافسات كوبا ليبرتادوريس 2025 من الدور التمهيدي الثاني في مفاجأة مدوية أمام أليانزا ليما البيروفي بركلات الترجيح.

المباراة التي أقيمت على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز انتهت بتفوق الأرزق والأصفر بنتيجة 2-1 لكن ركلات الترجيح أدارت ظهرها لأصحاب الأرض بنتيجة 5-4.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق ليما بنتيجة 1-0 في بيرو.

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وأصبح ليما أول فريق بيروفي عبر التاريخ يُقصي بوكا جونيورز من الأدوار الإقصائية لكوبا ليبرتادوريس.

وتقدم بوكا جونيورز عن طريق ميجيل تراوكو بهدف عكسي في الدقيقة 5.

وسجل هيرنان باركوس صاحب الـ 40 عاما هدف التعادل في الدقيقة 19. وأعاد كيفين زينون التقدم لبوكا جونيورز في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 78 شارك المخضرم باولو جيريرو صاحب الـ 41 عاما بدلا من باركوس.

وكادت رأسية ميلتون خيمينيز أن تقود بوكا للتأهل المباشر في الثواني الأخيرة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وبعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2 لجأ كلاهما لركلات الترجيح.

وسجل جيريرو ركلته الأولى، وتألق الحارس جييريمو فيسكارا في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة التي سددها آلان فيلاسكو مقصيا بوكا جونيورز مبكرا في مفاجأة مدوية.

الخروج المبكر يعد ضربة قوية لبوكا بعدما ضم 7 لاعبين أبرزهم الإسباني أندير هيريرا مقابل 25 مليون يورو من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال فيرناندو جاجو المدير الفني للفريق عقب المباراة: "هي ضربة قوية لنا، الحديث للجماهير لن يفيد الأمر مزعج وعلينا تحمل المسؤولية".

وأضاف "أنا أنتقد نفسي، لدينا بطولة الدوري وكأس العالم للأندية أمامنا".

الفريق مع فيرناندو جاجو المدير الفني على عكس المأمول منذ توليه المهمة، في 22 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 5.

ويحتل بوكا جونيورز المركز الرابع برصيد 14 نقطة في المجموعة الأولى من مرحلة أبرتورا من الدوري الأرجنتيني بفارق نقطة عن المتصدر.

ولأول مرة لا يخوض بوكا جونيورز المنافسات الرئيسية من البطولات القارية منذ موسم 2013-14 والذي لم يتأهل خلاله قاريا آنذاك.

يذكر أن الأدوار التمهيدية يتأهل منها 4 فرق لدور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس، في المقابل ينتقل فريقان فقط من الخاسرين لكوبا سود أمريكانا.

بوكا جونيورز كوبا ليبرتادوريس أليانزا ليما
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