محمد الشامي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 16:54
كتب : FilGoal
أعلن محمد الشامي لاعب المصري خضوع لجراحة الرباط الصليبي بنجاح.
وكان الشامي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة المصري ضد فاركو في شهر يناير الماضي.
وأجرى الشامي جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.
وكتب الشامي عبر حسابه على إنستاجرام :" بفضل الله تعالى أجريت جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، شكرا لأسرتي وعائلتي وزملائي بفريق المصري وكذلك لمجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ولجماهير المصري العظيمة التي لم تتوقف عن دعمي ، دعواتكم لي بالشفاء والعودة سريعا للملاعب ".
وشارك الشامي منذ بداية الموسم في 13 مباراة وخلالها سجل هدفين ولم يصنع.
ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.
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