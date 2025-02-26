مؤتمر بيسيرو: لا أعرف سبب منع جماهير الزمالك من الحضور.. وقدمنا مباراة قوية ضد الأهلي

شدد جوزيه بيسيرو على استغرابه من عدم تسجيل الكثير من الأهداف في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة المقبلة مهمة والفريق يسعى لتحقيق الفوز لأن الزمالك يحارب على اللقب ونسعى للاقتراب خطوة في مشوار المنافسة".

وواصل "زد لم يستقبل سوى 10 أهداف ويحب الضغط ويلعب بقوة والزمالك يسعى للظهور بأفضل صورة في اللقاء".

وتابع "الزمالك قدم مباراة قوية ضد الأهلي والآن علينا التركيز واللعب بجدية ضد زد لنحقق الفوز ونسعى لتحسين طريقة اللعب والتسجيل وتفادي استقبال الأهداف".

وأكمل "من الطبيعي أن نفقد بعض اللاعبين في بعض المباريات سواء للإيقاف مثل نبيل عماد أو للإصابات، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين متاحين في المباراة التالية ولكن هذه هي الظروف ونحاول التركيز على اللاعبين المتاحين".

واستمر "تواجد الجماهير أمر مهم لي وللفريق والجميع يعلم ذلك ولا أعلم سر منع الجماهير من الحضور مباراتين، في مباراة بتروجت كانت الجماهير تساندنا عند تأخرنا ونفس الأمر ضد الأهلي وأطلب من الجماهير بذل جهدهم خلال الفترة المقبلة لكيلا يتعرضون لعقوبات جديدة".

وكشف "سيكون هناك جدول إعداد مختلف في شهر رمضان ولكن التركيز حاليا ينصب على مواجهة زد".

وأضاف "لا أستطيع منح اللاعبين فترات راحة بسبب ضغط المباريات ولكن إذا كان هناك متسع من الوقت بين المباريات فسأمنحهم ذلك لأن الراحة مهمة للفريق وأحيانا يشعر اللاعب بالإرهاق الذهني إذا لم يحصل على راحة".

وأتم "الدوري المصري ليس من الدوريات التي يسجل فيها الكثير من الأهداف ولا أعلم السبب ولكني أفضل النتائج الكبيرة في المباريات وإذا كانت المباريات تشهد أهداف أكثر سيكون الأمر أفضل خاصة مع تواجد لاعبين ومدربين مميزين في الدوري".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.