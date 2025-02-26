تقرير: مهلة أخيرة من بايرن لكيميتش

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

ذكرت تقارير ألمانية أن مجلس إدارة بايرن ميونيخ منح يوشوا كيمينش مهلة أخيرة لحسم مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق حاليا على أن ينضم له مجانا الموسم المقبل.

وأفادت جريدة AZ الألمانية أن مجلس إدارة بايرن اتفق خلال اجتماعه الأخير على عدم تحسين العرض الحالي لكيميتش بعد الآن.

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وأضاف التقرير أن إدارة بايرن تريد أن يتخذ كيميتش قراره النهائي في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن النادي من التخطيط للمستقبل.

قبل أيام، عبر هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ عن تفاؤله بشأن تمديد كيميتش لتعاقده.

وأوضح هاينر في تصريحات عبر قناة بي أر الألمانية: "كيميتش مثل أي لاعب كبير يريد أن يكون جزءًا من فريق ينافس على الألقاب".

وأضاف "أنا متفائل بحذر بشأن تجديد كيميتش لعقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري".

وأكمل "يوشوا يدرك جيدا رؤية النادي وطموحه ومشروعه وفي النهاية عليه أن يقرر".

وأتم "بايرن في وضع جيد للمستقبل، كما يتضح من تمديد عقود مانويل نوير وألفونسو ديفيز ومؤخرا جمال موسيالا".

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يوشوا كيميتش بايرن ميونيخ
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