كأس مصر سيدات - إعلان قرعة دور الـ 8 وحتى النهائي 2024-25

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

مايا إيهاب - سيدات مسار ضد الجيش الملكي

أعلن اتحاد الكرة المصري قرعة كأس مصر للكرة النسائية لموسم 2024-25.

وجاءت قرعة ربع النهائي

الزمالك × زد

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وادي دجلة × البنك الأهلي

الأهلي × المعادي واليخت

مسار × مودرن سبورت

وإليكم مباريات نصف النهائي

الفائز من (الزمالك × زد) - الفائز من (وادي دجلة × البنك الأهلي)

الفائز من (الأهلي × المعادي واليخت) – الفائز من (مسار × مودرن سبورت)

النهائي

الفائز من المباراة 1 × الفائز من المباراة 2

ويحمل مسار لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعدما فاز على مركز شباب الأميرية 2-1 في النهائي.

كرة نسائية كأس مصر سيدات
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