كأس مصر سيدات - إعلان قرعة دور الـ 8 وحتى النهائي 2024-25
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة المصري قرعة كأس مصر للكرة النسائية لموسم 2024-25.
وجاءت قرعة ربع النهائي
الزمالك × زد
وادي دجلة × البنك الأهلي
الأهلي × المعادي واليخت
مسار × مودرن سبورت
وإليكم مباريات نصف النهائي
الفائز من (الزمالك × زد) - الفائز من (وادي دجلة × البنك الأهلي)
الفائز من (الأهلي × المعادي واليخت) – الفائز من (مسار × مودرن سبورت)
النهائي
الفائز من المباراة 1 × الفائز من المباراة 2
ويحمل مسار لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعدما فاز على مركز شباب الأميرية 2-1 في النهائي.
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