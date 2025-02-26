كأس مصر سيدات - إعلان قرعة دور الـ 8 وحتى النهائي 2024-25

أعلن اتحاد الكرة المصري قرعة كأس مصر للكرة النسائية لموسم 2024-25.

وجاءت قرعة ربع النهائي

الزمالك × زد

وادي دجلة × البنك الأهلي

الأهلي × المعادي واليخت

مسار × مودرن سبورت

وإليكم مباريات نصف النهائي

الفائز من (الزمالك × زد) - الفائز من (وادي دجلة × البنك الأهلي)

الفائز من (الأهلي × المعادي واليخت) – الفائز من (مسار × مودرن سبورت)

النهائي

الفائز من المباراة 1 × الفائز من المباراة 2

ويحمل مسار لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعدما فاز على مركز شباب الأميرية 2-1 في النهائي.