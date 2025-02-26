لأول مرة.. الزمالك يعلن عقد مؤتمرا صحفيا لـ بيسيرو قبل كل مباراة وبثها مباشرة

أعلن نادي الزمالك عقد مؤتمرات صحفية لجوزيه بيسيرو مدربه لأول مرة بشكل مباشر قبل كل مباراة.

ولأول مرة سيتم بث المؤتمرات الصحفية للمدرب بشكل مباشر قبل 24 ساعة من كل مباراة الزمالك.

المؤتمرات سيتم عقدها بمقر المركز الإعلامي للنادي وسيتم بثه بشكل مباشر عبر منصاته الإعلامية.

ويقود بيسيرو تدريب الزمالك منذ مباراتين خلفا لكريستيان جروس المدرب السابق للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بدون جماهير عقوبة من قبل رابطة الأندية المصرية على هامش مباراة الأهلي والزمالك الماضية في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.